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Дроны СБУ и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в рф - источники

Дроны СБУ и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в рф - источники

Киев  •  УНН

 • 9533 просмотра

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Дроны повредили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и 23-й ракетный арсенал в Тверской области рф. В результате атаки произошел пожар, разлив нефтепродуктов и серия взрывов на военных объектах.

СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь". В результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Также поражен 23-й ракетный арсенал минобороны рф в тверской области. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники в СБУ.

"Этой ночью СБУ и ССО провели совместную спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2. В результате атаки дронов на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому нефть поставляется к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области", - сообщил собеседник.

Еще одной целью СБУ и ССО, по информации источника, стал 23-й ракетный арсенал минобороны рф в тверской области. Дроны поразили сам склад и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способности вести войну против Украины. Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Четыре из четырех: дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области - источники29.01.25, 08:37 • 23376 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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