Четыре из четырех: дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области - источники
Киев • УНН
Четыре беспилотника ГУР атаковали нефтебазу «лукойл» в нижегородской области рф. В результате ночной атаки объект получил значительные повреждения, все дроны попали в цели.
Дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области рф. Нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Детали
В результате атаки беспилотников в ночь на 29 января поражена нефтебаза компании "лукойл" в городе кстово нижегородской области.
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, объект, обеспечивающий деятельность российских оккупационных войск, был атакован около полуночи по местному времени.
Жители кстово в соцсетях сообщают о по меньшей мере трех взрывах на предприятии. В то же время источники ГУР утверждают, что произошло четыре попадания по территории нефтебазы.
По информации украинской разведки, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.
В местных российских пабликах пользователи публикуют видео масштабного пожара на нефтебазе.
Беспилотники атаковали нефтебазу в нижегородской области рф29.01.25, 00:46 • 20898 просмотров