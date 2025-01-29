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Четыре из четырех: дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области - источники

Четыре из четырех: дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области - источники

Киев  •  УНН

 • 7722 просмотра

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Четыре беспилотника ГУР атаковали нефтебазу «лукойл» в нижегородской области рф. В результате ночной атаки объект получил значительные повреждения, все дроны попали в цели.

Дроны ГУР атаковали нефтебазу "лукойл" в нижегородской области рф. Нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

В результате атаки беспилотников в ночь на 29 января поражена нефтебаза компании "лукойл" в городе кстово нижегородской области.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, объект, обеспечивающий деятельность российских оккупационных войск, был атакован около полуночи по местному времени.

Жители кстово в соцсетях сообщают о по меньшей мере трех взрывах на предприятии. В то же время источники ГУР утверждают, что произошло четыре попадания по территории нефтебазы.

По информации украинской разведки, в результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БПЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

В местных российских пабликах пользователи публикуют видео масштабного пожара на нефтебазе.

Беспилотники атаковали нефтебазу в нижегородской области рф29.01.25, 00:46 • 20898 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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