Беспилотники атаковали нефтебазу в нижегородской области рф
Киев • УНН
В российской нижегородской области вблизи города Кстово произошел пожар на нефтебазе. По предварительным данным, объект был атакован беспилотниками.
В нижегородской области террористической страны загорелась нефтебаза. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Беспилотники атаковали нижегородскую область. По словам свидетелей, пылает нефтебаза вблизи города кстово.
Информации от официальных источников пока нет, обстоятельства инцидента выясняются.
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф27.01.25, 01:41 • 110545 просмотров