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"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 102684 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

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Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 101675 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

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Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 103366 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 120492 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

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Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
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Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

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Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
28 января, 10:33 • 103027 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

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План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беспилотники атаковали нефтебазу в нижегородской области рф

Беспилотники атаковали нефтебазу в нижегородской области рф

Киев  •  УНН

 • 4735 просмотра

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В российской нижегородской области вблизи города Кстово произошел пожар на нефтебазе. По предварительным данным, объект был атакован беспилотниками.

В нижегородской области террористической страны загорелась нефтебаза. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Беспилотники атаковали нижегородскую область. По словам свидетелей, пылает нефтебаза вблизи города кстово. 

Информации от официальных источников пока нет, обстоятельства инцидента выясняются.

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф27.01.25, 01:41 • 110545 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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