Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф
Киев • УНН
российские источники сообщают о попытке атаки БПЛА "Лютый" на нефтебазу в Тверской области. По данным местных властей, дрон был сбит системой ПВО, пострадавших и разрушений нет.
Беспилотники Вооруженных Сил Украины атаковали нефтебазу в Тверской области (россия). Об этом информирует УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Shot, паблики Тверской области.
БПЛА ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Тверской области. Система ПВО уничтожила предварительно беспилотник самолетного типа "Лютый"
Отмечается, что местные жители рассказали о характерном звуке БпЛА, летевшего в небе.
Местные жители рассказали SHOT, что около 40 минут назад услышали характерный звук летящего БПЛА в небе. Сработала система ПВО. Воздушная цель была сбита
"По словам губернатора Игоря Рудени, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы", - отметили в Shot.
Напомним
Силы обороны Украины нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников в орловской области рф. Уничтожено более 200 "шахедов" и повреждены бетонные сооружения со складами термобарических боеприпасов.
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