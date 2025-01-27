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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
19:46 • 63510 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 146142 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф

Киев  •  УНН

 • 2881 просмотра

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российские источники сообщают о попытке атаки БПЛА "Лютый" на нефтебазу в Тверской области. По данным местных властей, дрон был сбит системой ПВО, пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники Вооруженных Сил Украины атаковали нефтебазу в Тверской области (россия). Об этом информирует УНН со ссылкой на российский Telegram-канал Shot, паблики Тверской области.

БПЛА ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Тверской области. Система ПВО уничтожила предварительно беспилотник самолетного типа "Лютый"

- пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что местные жители рассказали о характерном звуке БпЛА, летевшего в небе. 

Местные жители рассказали SHOT, что около 40 минут назад услышали характерный звук летящего БПЛА в небе. Сработала система ПВО. Воздушная цель была сбита

- говорится в сообщении. 

"По словам губернатора Игоря Рудени, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают оперативные службы", - отметили в Shot.

Напомним

Силы обороны Украины нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников в орловской области рф. Уничтожено более 200 "шахедов" и повреждены бетонные сооружения со складами термобарических боеприпасов.

В течение недели украинская ПВО сбила более 500 воздушных целей россиян26.01.25, 17:31 • 25421 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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