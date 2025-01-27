Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф

Безпілотники Збройних Сил України атакували нафтобазу у Тверській області (росія). Про це інформує УНН з посиланням на російський Telegram-канал Shot, пабліки Тверської області.

БПЛА ЗСУ спробували атакувати нафтобазу у Тверській області. Система ППО знищила попередньо безпілотник літакового типу "Лютий" - пише Telegram-канал Shot.

Зазначається, що місцеві жителі розповіли про характерний звук БпЛА, що летів у небі.

Місцеві жителі розповіли SHOT, що близько 40 хвилин тому почули характерний звук БПЛА, що летить, в небі. Спрацювала система ППО. Повітряна ціль була збита - йдеться у дописі.

"За словами губернатора Ігоря Рудені, постраждалих громадян та руйнувань внаслідок відбиття атаки БПЛА немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначили в Shot.

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