Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф
Київ • УНН
російські джерела повідомляють про спробу атаки БПЛА "Лютий" на нафтобазу в Тверській області. За даними місцевої влади, дрон був збитий системою ППО, постраждалих та руйнувань немає.
Безпілотники Збройних Сил України атакували нафтобазу у Тверській області (росія). Про це інформує УНН з посиланням на російський Telegram-канал Shot, пабліки Тверської області.
БПЛА ЗСУ спробували атакувати нафтобазу у Тверській області. Система ППО знищила попередньо безпілотник літакового типу "Лютий"
Зазначається, що місцеві жителі розповіли про характерний звук БпЛА, що летів у небі.
Місцеві жителі розповіли SHOT, що близько 40 хвилин тому почули характерний звук БПЛА, що летить, в небі. Спрацювала система ППО. Повітряна ціль була збита
"За словами губернатора Ігоря Рудені, постраждалих громадян та руйнувань внаслідок відбиття атаки БПЛА немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначили в Shot.
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