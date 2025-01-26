В орловській області рф знищено понад 200 ударних БПЛА - Генштаб

Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників російських загарбників в орловській області рф. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію, - йдеться у повідомленні.

У Генштабі підкреслили, що результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти України.

Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме, наголосили у Генштабі.

Нагадаємо

Українські безпілотники вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, що забезпечує паливом російську армію. Також було уражено пункт управління Тихоокеанського флоту рф на Курщині.