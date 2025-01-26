В орловській області рф знищено понад 200 ударних БПЛА - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників в орловській області рф. Знищено понад 200 "шахедів" та пошкоджено бетонні споруди зі складами термобаричних боєприпасів.
Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників російських загарбників в орловській області рф. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію,
У Генштабі підкреслили, що результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти України.
Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме,
Нагадаємо
Українські безпілотники вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, що забезпечує паливом російську армію. Також було уражено пункт управління Тихоокеанського флоту рф на Курщині.