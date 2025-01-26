У Генштабі підтвердили ураження військових об'єктів у Рязанській та Курській областях рф: що відомо

Українські сили повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Крім того був уражений пункт управління на Курщині, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області рф. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються - йдеться у повідомленні.

Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме, резюмували у Генштабі.

Нагадаємо

Як повідомляли росЗМІ, у місті рязань унаслідок вибухів було уражено нафтопереробний завод.