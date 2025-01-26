В Генштабе подтвердили поражение военных объектов в Рязанской и Курской областях рф: что известно
Киев • УНН
Украинские беспилотники поразили объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, обеспечивающей топливом российскую армию. Также был поражен пункт управления Тихоокеанского флота рф на Курщине.
Украинские силы повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Кроме того был поражен пункт управления в Курской области, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", которая задействована в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели
По данным Генштаба, Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ российской федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.
Кроме того, недавно, ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ. Результаты и масштабы повреждений уточняются
Боевая работа по пунктам управления врага и важных объектах, задействованных в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться, резюмировали в Генштабе.
Напомним
Как сообщали росСМИ, в городе Рязань в результате взрывов был поражен нефтеперерабатывающий завод.