В орловской области рф уничтожено более 200 ударных БПЛА - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников в орловской области рф. Уничтожено более 200 "шахедов" и повреждены бетонные сооружения со складами термобарических боеприпасов.
Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников российских захватчиков в орловской области рф. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации,
В Генштабе подчеркнули, что результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против Украины.
Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться,
Напомним
Украинские беспилотники поразили объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, обеспечивающей топливом российскую армию. Также был поражен пункт управления Тихоокеанского флота рф на Курщине.