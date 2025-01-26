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В орловской области рф уничтожено более 200 ударных БПЛА - Генштаб

В орловской области рф уничтожено более 200 ударных БПЛА - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 6770 просмотра

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Силы обороны Украины нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников в орловской области рф. Уничтожено более 200 "шахедов" и повреждены бетонные сооружения со складами термобарических боеприпасов.

Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных беспилотников российских захватчиков в орловской области рф. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Поражены бетонированные сооружения, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации,

- говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против Украины.

Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться,

отметили в Генштабе.

Напомним

Украинские беспилотники поразили объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, обеспечивающей топливом российскую армию. Также был поражен пункт управления Тихоокеанского флота рф на Курщине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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