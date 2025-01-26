Протягом тижня українська ППО збила понад 500 повітряних цілей росіян

Лише за цей тиждень українські підрозділи ППО збили близько 500 безпілотників та дві ракети країни-агресора. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Військові розповіли, що протягом тижня з 20 по 26 січня протиповітряною обороною збито понад 500 засобів повітряного нападу противника. Серед них:

- 2 керовані авіаційні ракети;

- 375 ударних БпЛА типу "Shahed";

- 71 розвідувальний БпЛА;

- 59 БпЛА інших типів.

За тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад тридцять літаковильотів на:

- повітряну розвідку,

- винищувальне прикриття,

- вогневе ураження,

- авіаційну підтримку наземних підрозділів.

Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів. Завдяки чому було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили, - йдеться у повідомленні.



За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснено:

- 64 ураження FPV-дронами,

- 144 успішних скиди з БпЛА,

- 11 стрілецьких боїв,

- 1100 розвідувальних вильотів БпЛА.

"Знищено живу силу, техніку противника, польові склади боєприпасів, десятки повітряних цілей", - додали військові.

Нагадаємо

Станом на ранок, 26 січня, українські військові ліквідували 1720 терористів. Також знищено 9 танків, 4 БМП, 14 артсистем та 40 БПЛА противника.