Протягом тижня українська ППО збила понад 500 повітряних цілей росіян
Київ • УНН
Українські сили ППО збили 375 "шахедів", 71 розвідувальний БПЛА та інші повітряні цілі за тиждень. Авіація ЗСУ здійснила понад 30 вильотів та завдала десятки ударів по позиціях ворога.
Лише за цей тиждень українські підрозділи ППО збили близько 500 безпілотників та дві ракети країни-агресора. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Військові розповіли, що протягом тижня з 20 по 26 січня протиповітряною обороною збито понад 500 засобів повітряного нападу противника. Серед них:
- 2 керовані авіаційні ракети;
- 375 ударних БпЛА типу "Shahed";
- 71 розвідувальний БпЛА;
- 59 БпЛА інших типів.
За тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад тридцять літаковильотів на:
- повітряну розвідку,
- винищувальне прикриття,
- вогневе ураження,
- авіаційну підтримку наземних підрозділів.
Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів. Завдяки чому було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили,
За тиждень воїнами Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснено:
- 64 ураження FPV-дронами,
- 144 успішних скиди з БпЛА,
- 11 стрілецьких боїв,
- 1100 розвідувальних вильотів БпЛА.
"Знищено живу силу, техніку противника, польові склади боєприпасів, десятки повітряних цілей", - додали військові.
Нагадаємо
Станом на ранок, 26 січня, українські військові ліквідували 1720 терористів. Також знищено 9 танків, 4 БМП, 14 артсистем та 40 БПЛА противника.