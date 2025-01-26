Втрати агресора за добу: скільки окупантів та техніки знищили ЗСУ 26 січня - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1720 терористів. Також знищено 9 танків, 4 БМП, 14 артсистем та 40 БПЛА противника.
Окупанти втратили 1720 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 26.01.25:
- Особовий склад: 830 190(+1720).
- Танки: 9868 (+9).
- Броньовані бойові машини: 20549 (+4).
- Артилерійські системи: 22323 (+14).
- РСЗВ: 1263.
- Засоби ППО: 1050.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 23253 (+40).
- Крилаті ракети: 3053.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 35124 (+53).
- Спеціальна техніка: 3715.
159 бойових зіткнень за добу: де окупанти найбільше атакують позиції ЗСУ - Генштаб25.01.25, 22:34 • 34742 перегляди