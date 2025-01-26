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Втрати агресора за добу: скільки окупантів та техніки знищили ЗСУ 26 січня - Генштаб

Київ • УНН

 • 34206 перегляди

За минулу добу українські військові ліквідували 1720 терористів. Також знищено 9 танків, 4 БМП, 14 артсистем та 40 БПЛА противника.

Окупанти втратили 1720 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 26.01.25:

- Особовий склад: 830 190(+1720).

- Танки: 9868 (+9).

- Броньовані бойові машини: 20549 (+4).

- Артилерійські системи: 22323 (+14).

- РСЗВ: 1263.

- Засоби ППО: 1050.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 23253 (+40).

- Крилаті ракети: 3053.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 35124 (+53).

- Спеціальна техніка: 3715.

159 бойових зіткнень за добу: де окупанти найбільше атакують позиції ЗСУ - Генштаб25.01.25, 22:34 • 34742 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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