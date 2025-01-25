159 бойових зіткнень за добу: де окупанти найбільше атакують позиції ЗСУ - Генштаб

З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень. Інтенсивно атакує супротивник на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував неподалік Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку 28 разів терористи били в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки, Новолюбівка, Макіївка, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили атаку противника в районі Верхньокам’янки.

На Краматорському напрямку Захисники відбивали 32 ворожі атаки біля населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку окупанти 9 разів штурмували в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку агресор здійснив 48 наступів у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження і Успенівки.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 8 атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку під ударами ворожих КАБ опинився населений пункт Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку загарбник двічі безуспішно атакували українські позиції.

Генштаб: понад половина боїв на фронті - на Покровському напрямку