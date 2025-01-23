Генштаб: понад половина боїв на фронті - на Покровському напрямку

115 боїв сталося на фронті минулої доби, понад половина - на Покровському напрямку, також ворог був активний на Торецькому та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 23 січня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 115 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 5200 обстрілів, з них 117 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2487 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили командний пункт та шість інших важливих об’єктів загарбників", - ідеться у зведенні.

За напрямками ситуація наступна:

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Водночас, ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог минулої доби п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках агресор наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

"Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили дев’ять ворожих атак на напрямку. Противник завдав 21 авіаційного удару, скинувши 34 КАБ, здійснив 377 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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