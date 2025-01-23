Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

115 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины - на Покровском направлении, также враг был активен на Торецком и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 23 января, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 115 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 74 авиаударов, сбросив 116 КАБ. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2487 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт и шесть других важных объектов захватчиков", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Першотравневое, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении оккупанты совершили две атаки в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Проминя, Зеленого. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Новопавловском направлении враг за прошедшие сутки пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка.

На Приднепровском направлении российские захватчики трижды пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понеся потери - отступили.

На Харьковском, Сиверском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях агрессор наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили девять вражеских атак на направлении. Противник нанес 21 авиационный удар, сбросив 34 КАБ, совершил 377 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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