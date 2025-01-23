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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб ВСУ: враг потерял 1340 солдат и десятки единиц бронетехники и артсистем

Генштаб ВСУ: враг потерял 1340 солдат и десятки единиц бронетехники и артсистем

Киев  •  УНН

 • 9548 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1340 оккупантов, 6 танков, 12 ББМ и другую военную технику.

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 340 российских захватчиков, 6 танков и другую технику и вооружение. Потери врага обнародовал утром 23 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 825 320 (+1340) человек ликвидировано
  • танков - 9850 (+6)
  • боевых бронированных машин - 20 497 (+12)
  • артиллерийских систем - 22 256 (+62)
  • РСЗВ - 1262 (0)
  • средства ППО - 1050 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 331 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 111 (+72)
  • крылатые ракеты - 3051 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 905 (+68)
  • специальная техника - 3714 (+3)

Данные уточняются.

103 боевых столкновения за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении22.01.25, 22:03 • 24580 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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