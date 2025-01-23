Генштаб ВСУ: враг потерял 1340 солдат и десятки единиц бронетехники и артсистем
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1340 оккупантов, 6 танков, 12 ББМ и другую военную технику.
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 340 российских захватчиков, 6 танков и другую технику и вооружение. Потери врага обнародовал утром 23 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 825 320 (+1340) человек ликвидировано
- танков - 9850 (+6)
- боевых бронированных машин - 20 497 (+12)
- артиллерийских систем - 22 256 (+62)
- РСЗВ - 1262 (0)
- средства ППО - 1050 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 111 (+72)
- крылатые ракеты - 3051 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 905 (+68)
- специальная техника - 3714 (+3)
Данные уточняются.
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