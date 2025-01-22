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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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103 боевых столкновения за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении

103 боевых столкновения за сутки: оккупанты массово атакуют на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 3008 просмотра

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На фронте произошло 103 боевых столкновения, из которых 55 - на Покровском направлении. россияне нанесли 2 ракетных и 18 авиационных ударов, применили 852 дрона-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов.

С начала суток 22 января на фронте произошло 103 боевых столкновения. Активнее всего враг атакует на Покровском направлении, где россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 22.00 22.01.2025 на фронте зафиксировано 103 боевых столкновения.

российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 18 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 852 дрона-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям:

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Лозовой, Загрызово и Петропавловки. Украинские защитники отбили шесть атак, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Першотравневое, Новосергиевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленый Гай, Заречное, Ямполовка и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра, которые продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе населенного пункта Торецк. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергиевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Луча, Зеленого. До сих пор продолжается семь боестолкновений. Кроме того, враг нанес авиационные удары бомбами и неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Сухой Яр, Константиновка, Зеленое Поле, Гродовка.

Сегодня на этом направлении было обезврежено более 200 оккупантов, 102 из них - безвозвратно. Также уничтожено тринадцать единиц автомобильной техники, три антенны БпЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, кроме того, значительно повреждены пушка и три автомобиля захватчиков

- говорится в заметке.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Временка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно - продолжается до сих пор. В то же время враг нанес авиационные удары по районам Темировки, Новоселки, Константинополя и Раздольного.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 9 безуспешных штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес 15 авиационных ударов 20 управляемыми бомбами и совершил 327 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

В результате артиллерийского удара и 9 авиаударов по Константиновке погиб 58-летний мужчина, 7 человек ранены. Повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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