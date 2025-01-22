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103 бойових зіткнення за добу: окупанти масово атакують на Покровському напрямку

103 бойових зіткнення за добу: окупанти масово атакують на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 42057 перегляди

На фронті відбулося 103 бойових зіткнення, з яких 55 - на Покровському напрямку. Росіяни завдали 2 ракетних та 18 авіаційних ударів, застосували 852 дрони-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів.

Від початку доби 22 січня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку, де росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 22.00 22.01.2025 на фронті зафіксовано 103 бойових зіткнення.

російські загарбники завдали по території України двох ракетних та 18 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 852 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках:

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Лозової, Загризового та Петропавлівки. Українські захисники відбили шість атак, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру, які тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районі населеного пункту Торецьк. На даний час продовжуються два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Дотепер триває сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів бомбами та некерованими ракетами по районах населених пунктів Сухий Яр, Костянтинівка, Зелене Поле, Гродівка.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 200 окупантів, 102 з них - безповоротно. Також знищено тринадцять одиниць автомобільної техніки, три антени БпЛА, засіб супутникового зв'язку та мотоцикл, крім того, значно пошкоджено гармату та три автомобілі загарбників

- йдеться у дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне – продовжується дотепер. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по районах Темирівки, Новосілки, Костянтинополя та Роздольного.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 9 безуспішних штурмів позицій українських підрозділів. Ворог завдав 15 авіаційних ударів 20 керованими бомбами та здійснив 327 артилерійських обстрілів.

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Внаслідок артилерійського удару та 9 авіаударів по Костянтинівці загинув 58-річний чоловік, 7 осіб поранено. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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