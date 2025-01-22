Нові жертви після удару в Костянтинівці: 58-річний чоловік загинув, ще двоє в тяжкому стані

Внаслідок артилерійського удару 22 січня по Костянтинівці загинув 58-річний чоловік. 59-річна жінка та 74-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Потерпілу доправили до лікарні.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

22 січня 2025 року окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці. Жінка 59 років і 74-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згодом відбулася повторна атака, за якої впродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний громадянин, а також тілесні ушкодження отримали ще 5 жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок.

Пошкодження зазнали багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі й газопровід.

Довідково

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Російські війська здійснили 3829 обстрілів вздовж лінії зіткнення на Донеччині, включаючи 33 авіабомби. Внаслідок атак загинула 1 людина, 3 поранені, пошкоджено критичну інфраструктуру.