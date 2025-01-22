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Нові жертви після удару в Костянтинівці: 58-річний чоловік загинув, ще двоє в тяжкому стані

Київ • УНН

 • 33994 перегляди

Внаслідок артилерійського удару та 9 авіаударів по Костянтинівці загинув 58-річний чоловік, 7 осіб поранено. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та автомобілі.

Внаслідок артилерійського удару 22 січня по Костянтинівці загинув 58-річний чоловік. 59-річна жінка та 74-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Потерпілу доправили до лікарні.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі 

22 січня 2025 року окупанти завдали артилерійського удару по Костянтинівці. Жінка 59 років і 74-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані

- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згодом відбулася повторна атака, за якої впродовж 15 хвилин ворог наніс по місту 9 авіаударів. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний громадянин, а також тілесні ушкодження отримали ще 5 жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулубу і кінцівок.

Пошкодження зазнали багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі, лінії електромережі й газопровід.

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Довідково 

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

 Російські війська здійснили 3829 обстрілів вздовж лінії зіткнення на Донеччині, включаючи 33 авіабомби. Внаслідок атак загинула 1 людина, 3 поранені, пошкоджено критичну інфраструктуру.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kostiantynivkaКостянтинівка
donetskДонецьк

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