Новые жертвы после удара в Константиновке: 58-летний мужчина погиб, еще двое в тяжелом состоянии

В результате артиллерийского удара 22 января по Константиновке погиб 58-летний мужчина. 59-летняя женщина и 74-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшую доставили в больницу.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратур, пишет УНН.

Детали

22 января 2025 года оккупанты нанесли артиллерийский удар по Константиновке. Женщина 59 лет и 74-летний мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии - говорится в сообщении.

Как отмечается, впоследствии состоялась повторная атака, при которой в течение 15 минут враг нанес по городу 9 авиаударов. В результате обстрела погиб 58-летний гражданин, а также телесные повреждения получили еще 5 жителей в возрасте 52, 62, 64, 76 и 91 год. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, ранения туловища и конечностей.

Повреждения получили многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобили, линии электросети и газопровод.

Справочно

При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

Российские войска совершили 3829 обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, включая 33 авиабомбы. В результате атак погиб 1 человек, 3 ранены, повреждена критическая инфраструктура.