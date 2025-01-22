Черговий антирекорд: на Донеччини загарбники здійснили майже 3830 обстрілів минулої доби

Згідно з даними військової адміністрації, ворог атакував територію лінії зіткнення. Постраждали 12 населених пунктів, зокрема 54 житлові будинки.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу голови ОВА Вадима Філашкіна та правоохоронців Донеччини.

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За попередню добу ворог здійснив рекордне число обстрілів вздовж лінії зіткнення на Донеччині.

За попередню добу росіяни 3829 разів обстріляли Донеччину по лінії зіткнення. Це перший раз така кількість обстрілів, дуже величезна кількість. - зазначив Філашкін.

Керівник ОВА зазначив, що 33 керовані авіабомби окупант скинув на житлові квартали Донеччини. 1 людина загинула і три отримали поранення.

Філашкін повідомив про руйнування об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів комунальної та приватної власності.



За даними Поліції Донеччини:

Від обстрілів постраждали 12 населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Миколаївка, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, селище Райгородок, села Бересток, Іллінівка, Миколаївка.

Руйнувань зазнали 73 цивільних об’єкти, з них 54 житлових будинки.

По Покровську росіяни били дронами та з артилерії. Внаслідок обстрілів загинула людина, ще одна отримала поранення, пошкоджено 2 багатоквартирних та 2 приватних будинки, автомобіль, гараж. Білицьке ворог атакував 3 авіабомбами "ФАБ" - поранено 2 цивільні особи. Руйнувань зазнали адмінбудівля, господарча споруда, автомобілі. - передає пресслужба поліції.

Продовжується евакуація - питання на постійному контролі у президента та уряду

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін нагадав, що соціальні служби, а також рятувальники і поліція здійснюють все можливе, аби вивезти якомога більше людей за територію Донецької області.

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Із 300 тисяч людей, які досі залишаються в області, близько 40 тисяч живуть у населених пунктах неподалік від фронту, ідеться у доповіді керівника ОВА. Він зазначив, що питання евакуації цивільних до більш безпечних регіонів України стоїть на постійному контролі у президента України Володимира Зеленського та уряду.

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