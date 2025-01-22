Очередной антирекорд: на Донетчине захватчики совершили почти 3830 обстрелов за прошедшие сутки
Киев • УНН
Российские войска совершили 3829 обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, включая 33 авиабомбы. В результате атак погиб 1 человек, 3 ранены, повреждена критическая инфраструктура.
Согласно данным военной администрации, враг атаковал территорию линии соприкосновения. Пострадали 12 населенных пунктов, в том числе 54 жилых дома.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу председателя ОВА Вадима Филашкина и правоохранителей Донецкой области.
Детали
За предыдущие сутки враг совершил рекордное число обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донецкой области.
За предыдущие сутки россияне 3829 раз обстреляли Донецкую область по линии соприкосновения. Это первый раз такое количество обстрелов, очень огромное количество.
Руководитель ОВА отметил, что 33 управляемые авиабомбы оккупант сбросил на жилые кварталы Донецкой области. 1 человек погиб и три получили ранения.
Филашкин сообщил о разрушении объектов критической инфраструктуры, объектов коммунальной и частной собственности.
По данным полиции Донецкой области:
От обстрелов пострадали 12 населенных пунктов: города Белицкое, Константиновка, Лиман, Николаевка, Мирноград, Покровск, Родинское, Славянск, поселок Райгородок, села Бересток, Ильиновка, Николаевка.
Разрушениям подверглись 73 гражданских объекта, из них 54 жилых дома.
По Покровску россияне били дронами и из артиллерии. В результате обстрелов погиб человек, еще один получил ранения, повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома, автомобиль, гараж. Белицкое враг атаковал 3 авиабомбами "ФАБ" - ранены 2 гражданских лица. Разрушениям подверглись админздание, хозяйственная постройка, автомобили.
Продолжается эвакуация – вопрос на постоянном контроле у президента и правительства
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин напомнил, что социальные службы, а также спасатели и полиция совершают все возможное, чтобы вывезти как можно больше людей за территорию Донецкой области.
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Из 300 тысяч человек, которые до сих пор остаются в области, около 40 тысяч живут в населенных пунктах неподалеку от фронта, говорится в докладе руководителя ОГА. Он отметил, что вопрос эвакуации гражданских в более безопасные регионы Украины стоит на постоянном контроле у президента Украины Владимира Зеленского и правительства.
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