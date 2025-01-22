Очередной антирекорд: на Донетчине захватчики совершили почти 3830 обстрелов за прошедшие сутки

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Киев  •  УНН

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Российские войска совершили 3829 обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, включая 33 авиабомбы. В результате атак погиб 1 человек, 3 ранены, повреждена критическая инфраструктура.

Согласно данным военной администрации, враг атаковал территорию линии соприкосновения. Пострадали 12 населенных пунктов, в том числе 54 жилых дома.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу председателя ОВА Вадима Филашкина и правоохранителей Донецкой области. 

Детали

За предыдущие сутки враг совершил рекордное число обстрелов вдоль линии соприкосновения в Донецкой области.

За предыдущие сутки россияне 3829 раз обстреляли Донецкую область по линии соприкосновения. Это первый раз такое количество обстрелов, очень огромное количество.

- отметил Филашкин.

Руководитель ОВА отметил, что 33 управляемые авиабомбы оккупант сбросил на жилые кварталы Донецкой области. 1 человек погиб и три получили ранения.

Филашкин сообщил о разрушении объектов критической инфраструктуры, объектов коммунальной и частной собственности.

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По данным полиции Донецкой области:

От обстрелов пострадали 12 населенных пунктов: города Белицкое, Константиновка, Лиман, Николаевка, Мирноград, Покровск, Родинское, Славянск, поселок Райгородок, села Бересток, Ильиновка, Николаевка.

Разрушениям подверглись 73 гражданских объекта, из них 54 жилых дома.

По Покровску россияне били дронами и из артиллерии. В результате обстрелов погиб человек, еще один получил ранения, повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома, автомобиль, гараж. Белицкое враг атаковал 3 авиабомбами "ФАБ" - ранены 2 гражданских лица. Разрушениям подверглись админздание, хозяйственная постройка, автомобили.

- передает пресс-служба полиции.
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Продолжается эвакуация – вопрос на постоянном контроле у ​​президента и правительства

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин напомнил, что социальные службы, а также спасатели и полиция совершают все возможное, чтобы вывезти как можно больше людей за территорию Донецкой области.

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Из 300 тысяч человек, которые до сих пор остаются в области, около 40 тысяч живут в населенных пунктах неподалеку от фронта, говорится в докладе руководителя ОГА. Он отметил, что вопрос эвакуации гражданских в более безопасные регионы Украины стоит на постоянном контроле у президента Украины Владимира Зеленского и правительства.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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