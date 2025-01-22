Войска рф с утра обстреливают Константиновку: известно о двух раненых
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Константиновке ранены два человека, повреждены 5 частных домов и инфраструктура. За минувшие сутки в Донецкой области от вражеских атак погиб 1 человек, ранены 3.
В Донецкой области российские войска с утра обстреливают Константиновку, ранены два человека, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"2 человека ранены в результате обстрелов Константиновки. Сегодня с самого утра город находится под постоянным огнем артиллерии и авиации. Известно о 2 раненых: 74-летнем мужчине и 59-летней женщине", - написал Филашкин.
По данным главы ОВА, повреждены по меньшей мере 5 частных домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.
Также, по предварительной информации, повреждены дом и гараж в Николаевке Константиновской громады.
Дополнение
По данным ГУНП в области, один человек погиб, трое получили ранения во время российских атак в Донецкой области за прошедшие сутки. За сутки полиция зафиксировала 3 829 вражеских ударов. От обстрелов пострадали 12 населенных пунктов, разрушениям подверглись 73 гражданских объекта, из них 54 жилых дома:
- По Покровску россияне били дронами и из артиллерии - погиб человек, еще один получил ранения, повреждены 2 многоквартирных и 2 частных дома, автомобиль, гараж.
- Белицкое враг атаковал 3 авиабомбами «ФАБ» - ранены 2 гражданских лица. Разрушениям подверглись админздание, хозяйственная постройка, автомобили.
- На Родинское оккупанты сбросили авиабомбу «ФАБ-250» и ударили дроном - повреждено предприятие.
- По Константиновке армия рф ударила 10 бомбами «ФАБ-250» - разрушениям подверглись 3 многоквартирных и 14 частных домов, учебное заведение, предприятие, ЛЭП.
- Славянск враг атаковал авиабомбой «ФАБ-250» - пострадало 10 частных домов.
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