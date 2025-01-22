Війська рф з ранку обстрілюють Костянтинівку: відомо про двох поранених

У Донецькій області російські війська з ранку обстрілюють Костянтинівку, поранено двох людей, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"2 людини поранено внаслідок обстрілів Костянтинівки. Сьогодні з самого ранку місто перебуває під постійним вогнем артилерії та авіації. Наразі відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку", - написав Філашкін.

За даними голови ОВА, пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль.

Також, за попередньою інформацією, пошкоджено будинок і гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.

Доповнення

За даними ГУНП в області, одна людина загинула, троє зазнали поранень під час російських атак на Донеччині минулої доби. За добу поліція зафіксувала 3 829 ворожих ударів. Від обстрілів постраждали 12 населених пунктів, руйнувань зазнали 73 цивільних об’єкти, з них 54 житлових будинки:

По Покровську росіяни били дронами та з артилерії - загинула людина, ще одна отримала поранення, пошкоджено 2 багатоквартирних та 2 приватних будинки, автомобіль, гараж.

Білицьке ворог атакував 3 авіабомбами «ФАБ» - поранено 2 цивільні особи. Руйнувань зазнали адмінбудівля, господарча споруда, автомобілі.

На Родинське окупанти скинули авіабомбу «ФАБ-250» та вдарили дроном - пошкоджено підприємство.

По Костянтинівці армія рф вдарила 10 бомбами «ФАБ-250» - руйнувань зазнали 3 багатоквартирні та 14 приватних будинків, навчальний заклад, підприємство, ЛЕП.

Слов’янськ ворог атакував авіабомбою «ФАБ-250» - постраждало 10 приватних будинків.

росіяни просунулися на Харківщині, Луганщині та Донеччині – DeepState