Задержан известный адвокат из Днепра, который корректировал российские ракетные удары по городу
Киев • УНН
СБУ задержала известного адвоката из Днепропетровской области, который передавал ФСБ координаты стратегических объектов для ракетных ударов. В результате его действий погибли 6 человек, ранены 30 украинцев.
Задержали фигуранта на пункте пропуска «Краковец», когда тот пытался выехать за границу.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Следователи Службы безопасности предотвратили побег из Украины агента россии. Им оказался известный на Днепропетровщине адвокат. По данным следствия, он корректировал ракетные удары рф по областному центру.
Задокументировано как предатель скорректировал ракетный обстрел противника по местной компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны. установлено, что для нанесения максимального вреда он передал фсб не просто общие координаты предприятия, а точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БПЛА. Впоследствии рашисты нанесли удар по его координатам, в результате чего погибли шесть и тяжело ранены 30 украинцев.
Также от российских атак, к корректировке которых причастен фигурант, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Как установило следствие, коммуникация агента с его российским куратором происходила через «связного». Им оказался давний знакомый фигуранта, так называемый «первый заместитель главы Красногвардейской районной администрации Крыма», который работает на фсб.
Согласно данным следствия, предатель отчитался российским кураторам о последствиях «прилета»; указывается, что для дальнейших обстрелов города Днепр он прислал координаты другого стратегического объекта, расположенного в городе.
Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления российского агента и задержали его при попытке побега.
Во время обысков в доме и офисе задержанного изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами его подрывной деятельности в пользу рф.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене.
В целом речь идет о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним,
Правоохранители задержали агентов российской фсб, которые шпионили за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине. Агентурная сеть действовала в Киеве, Днепре и Одессе.
Правоохранители задержали экс преподавателя университета, который корректировал удары рф по Николаеву30.11.24, 05:18 • 38011 просмотров