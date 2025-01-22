Задержан известный адвокат из Днепра, который корректировал российские ракетные удары по городу

Задержали фигуранта на пункте пропуска «Краковец», когда тот пытался выехать за границу.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Следователи Службы безопасности предотвратили побег из Украины агента россии. Им оказался известный на Днепропетровщине адвокат. По данным следствия, он корректировал ракетные удары рф по областному центру.

Задокументировано как предатель скорректировал ракетный обстрел противника по местной компании, которая модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны. установлено, что для нанесения максимального вреда он передал фсб не просто общие координаты предприятия, а точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения БПЛА. Впоследствии рашисты нанесли удар по его координатам, в результате чего погибли шесть и тяжело ранены 30 украинцев.