Правоохранители задержали экс преподавателя университета, который корректировал удары рф по Николаеву
Киев • УНН
СБУ задержала экс преподавателя университета, который собирал данные о позициях ПВО в Николаеве для врага. Во время обыска изъяты доказательства разведывательной деятельности в пользу рф.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Николаеве бывшего преподавателя местного университета, который корректировал ракетно-дроновые удары армии рфпо городу. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.
Чтобы направить вражеское оружие в обход украинской ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны. Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. С помощью этого наблюдательного поста фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой,
Детали
СБУ задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.
Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, видеокамеру и флеш-накопитель с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
По данным следствия, фигурант попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал антиукраинские комментарии в российских Телеграм-каналах.
После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с захватчиками происходила через связного из временно захваченной части Донецкой области.
Следователи СБУ сообщили агенту ФСБ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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