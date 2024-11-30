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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители задержали экс преподавателя университета, который корректировал удары рф по Николаеву

Правоохранители задержали экс преподавателя университета, который корректировал удары рф по Николаеву

Киев  •  УНН

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СБУ задержала экс преподавателя университета, который собирал данные о позициях ПВО в Николаеве для врага. Во время обыска изъяты доказательства разведывательной деятельности в пользу рф.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Николаеве бывшего преподавателя местного университета, который корректировал ракетно-дроновые удары армии рфпо городу. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Чтобы направить вражеское оружие в обход украинской ПВО, предатель пытался обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны. Для этого он установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. С помощью этого наблюдательного поста фигурант надеялся отследить также ориентировочное количество и виды вооружений украинских войск, движущихся в направлении передовой,

- говорится в сообщении.

Детали

СБУ задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, видеокамеру и флеш-накопитель с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения ФСБ, когда публиковал антиукраинские комментарии в российских Телеграм-каналах.

После дистанционной вербовки его дальнейшая коммуникация с захватчиками происходила через связного из временно захваченной части Донецкой области.

Следователи СБУ сообщили агенту ФСБ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сливал данные о размещении ВСУ: суд продлил арест львовского блогера Остапа Стахива28 нояб. 2024, 15:58 • 16647 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП