Сливал данные о размещении ВСУ: суд продлил арест львовского блогера Остапа Стахива

Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения для провокатора Остапа Стахива до 25 декабря. Ему назначили залог в размере 908,4 тысячи гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

Что известно о встрече?

Решение приняли после переноса слушания, которое должно было состояться 27 ноября. Тогда заседание перенесли из-за отсутствия адвоката подозреваемого Николая Кременца. На суде присутствовали сторонники Стахива, которые провоцировали прокурора и создавали шумиху.

Судья Ирина Волоско после заслушивания сторон огласила решение об аресте с правом внесения залога.

В чем подозревают Остапа Стахива?

Стахиву инкриминируют преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) — максимальное наказание до трех лет лишения свободы;

- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ в условиях военного положения) — до восьми лет лишения свободы.

Ранее СБУ вручила Стахиву подозрение за слив данных о размещении украинских военных. Еще до начала полномасштабного вторжения он подстрекал к массовым беспорядкам и захвату государственных учреждений.

Что нужно знать о Стахиве

Он начал свою политическую деятельность в 2005 году как глава Жидачевской районной организации партии "Свобода". Впоследствии баллотировался в Верховную Раду, однако был снят с регистрации из-за неуказанного места работы.

В 2013 году Стахив был кандидатом во Львовский облсовет.

Позже возглавлял Львовскую ячейку "украинской партии", но его обвиняли в продаже мест в списках.

А в 2020 году Стахив баллотировался на должность председателя Львовской общины, а также создал ряд общественных организаций. Во время пандемии COVID-19 он организовывал митинги, распространял дезинформацию о вирусе и устраивал провокации в больницах.

В 2023 году Стахив запустил платные курсы "Статус. Журналист", после которых обещал выдавать участникам удостоверение журналиста. В мае 2024 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в регистрации трех его медиа: "Галицкие вести", "Идея и чин" и "Правозащитники".