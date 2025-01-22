Затримано відомого адвоката з Дніпра, який коригував російські ракетні удари по місту

Затримали фігуранта на пункті пропуску "Краківець", коли той намагався виїхати за кордон.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України агента росії. Ним виявився відомий на Дніпропетровщині адвокат. За даними слідства, він коригував ракетні удари рф по обласному центру.

Задокументовано як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони.Встановлено, що для завдання максимальної шкоди він передав фсб не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА. Згодом рашисти завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. - пише пресслужба СБУ.

Також від російських атак, до коригування яких причетний фігурант, було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Як встановило слідство, комунікація агента з його російським куратором відбувалася через "зв’язкового". Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий "перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму", який працює на фсб.

Відповідно до даних слідства, зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки "прильоту"; вказується, що для подальших обстрілів міста Дніпро він надіслав координати іншого стратегічного об’єкта, що розташований у місті.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на спробі втечі.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді.

Загалом ідеться про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали агентів російської фсб, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. Агентурна мережа діяла у Києві, Дніпрі та Одесі.

Правоохоронці затримали ексвикладача університету, який коригував удари рф по Миколаєву