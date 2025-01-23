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Генштаб ЗСУ: ворог втратив 1340 солдатів та десятки одиниць бронетехніки і артсистем

Генштаб ЗСУ: ворог втратив 1340 солдатів та десятки одиниць бронетехніки і артсистем

Київ • УНН

 • 33001 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1340 окупантів, 6 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку.

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 340 російських загарбників, 6 танків та іншу техніку та озброєння. Втрати ворога оприлюднив вранці 23 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 825 320 (+1340) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9850 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 20 497 (+12)
        • артилерійських систем ‒ 22 256 (+62)
          • РСЗВ ‒ 1262 (0)
            • засоби ППО ‒ 1050 (0)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23 111 (+72)
                    • крилаті ракети ‒ 3051 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 34 905 (+68)
                            • спеціальна техніка ‒ 3714 (+3)

                              Дані уточнюються.

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