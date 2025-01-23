Генштаб ЗСУ: ворог втратив 1340 солдатів та десятки одиниць бронетехніки і артсистем
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1340 окупантів, 6 танків, 12 ББМ та іншу військову техніку.
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 340 російських загарбників, 6 танків та іншу техніку та озброєння. Втрати ворога оприлюднив вранці 23 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 825 320 (+1340) осіб ліквідовано
- танків ‒ 9850 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 20 497 (+12)
- артилерійських систем ‒ 22 256 (+62)
- РСЗВ ‒ 1262 (0)
- засоби ППО ‒ 1050 (0)
- літаків ‒ 369 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 23 111 (+72)
- крилаті ракети ‒ 3051 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 34 905 (+68)
- спеціальна техніка ‒ 3714 (+3)
Дані уточнюються.
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