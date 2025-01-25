159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 159 атак на разных направлениях, самые интенсивные бои на Покровском направлении - 48 наступлений.
С начала суток произошло 159 боевых столкновений. Интенсивно атакует противник на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Купянском направлении враг 9 раз атаковал неподалеку Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.
На Лиманском направлении 28 раз террористы били в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки, Новолюбовка, Макеевка, Зеленая Долина и Торское.
На Северском направлении ВСУ отбили атаку противника в районе Верхнекаменки.
На Краматорском направлении Защитники отражали 32 вражеские атаки у населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.
На Торецком направлении оккупанты 9 раз штурмовали в районе населенного пункта Торецк.
На Покровском направлении агрессор совершил 48 наступлений в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Возрождения и Успеновки.
На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.
На Ореховском направлении под ударами вражеских КАБ оказался населенный пункт Малая Токмачка.
На Приднепровском направлении захватчики дважды безуспешно атаковали украинские позиции.
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении23.01.25, 08:31 • 102949 просмотров