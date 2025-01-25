159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ - Генштаб

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 130691 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 132121 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 136889 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 172862 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 126537 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 117440 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 114231 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143478 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146477 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143961 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ - Генштаб

159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7930 просмотра

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Вражеские войска совершили 159 атак на разных направлениях, самые интенсивные бои на Покровском направлении - 48 наступлений.

С начала суток произошло 159 боевых столкновений. Интенсивно атакует противник на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг 9 раз атаковал неподалеку Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении 28 раз террористы били в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки, Новолюбовка, Макеевка, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении ВСУ отбили атаку противника в районе Верхнекаменки.

На Краматорском направлении Защитники отражали 32 вражеские атаки у населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора.

На Торецком направлении оккупанты 9 раз штурмовали в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении агрессор совершил 48 наступлений в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Возрождения и Успеновки.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

На Ореховском направлении под ударами вражеских КАБ оказался населенный пункт Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении захватчики дважды безуспешно атаковали украинские позиции.

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении23.01.25, 08:31 • 102949 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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