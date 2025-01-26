Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 26 января - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1720 террористов. Также уничтожено 9 танков, 4 БМП, 14 артсистем и 40 БПЛА противника.
Оккупанты потеряли 1720 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 26.01.25:
- Личный состав: 830 190(+1720).
- Танки: 9868 (+9).
- Бронированные боевые машины: 20549 (+4).
- Артиллерийские системы: 22323 (+14).
- РСЗВ: 1263.
- Средства ППО: 1050.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 23253 (+40).
- Крылатые ракеты: 3053.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 35124 (+53).
- Специальная техника: 3715.
159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ - Генштаб25.01.25, 22:34 • 23110 просмотров