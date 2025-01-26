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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 26 января - Генштаб

Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 26 января - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 9843 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1720 террористов. Также уничтожено 9 танков, 4 БМП, 14 артсистем и 40 БПЛА противника.

Оккупанты потеряли 1720 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 26.01.25:

- Личный состав: 830 190(+1720).

- Танки: 9868 (+9).

- Бронированные боевые машины: 20549 (+4).

- Артиллерийские системы: 22323 (+14).

- РСЗВ: 1263.

- Средства ППО: 1050.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 23253 (+40).

- Крылатые ракеты: 3053.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 35124 (+53).

- Специальная техника: 3715.

159 боевых столкновений за сутки: где оккупанты больше всего атакуют позиции ВСУ - Генштаб25.01.25, 22:34 • 23110 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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