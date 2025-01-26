В течение недели украинская ПВО сбила более 500 воздушных целей россиян
Киев • УНН
Украинские силы ПВО сбили 375 «шахедов», 71 разведывательный БПЛА и другие воздушные цели за неделю. Авиация ВСУ совершила более 30 вылетов и нанесла десятки ударов по позициям врага.
Только за эту неделю украинские подразделения ПВО сбили около 500 беспилотников и две ракеты страны-агрессора. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
Военные рассказали, что в течение недели с 20 по 26 января противовоздушной обороной сбито более 500 средств воздушного нападения противника. Среди них:
- 2 управляемые авиационные ракеты;
- 375 ударных БпЛА типа "Shahed";
- 71 разведывательный БпЛА;
- 59 БпЛА других типов.
За неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более тридцати самолето-вылетов на:
- воздушную разведку,
- истребительное прикрытие,
- огневое поражение,
- авиационную поддержку наземных подразделений.
Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Благодаря чему были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы,
За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:
- 64 поражения FPV-дронами,
- 144 успешных сброса с БпЛА,
- 11 стрелковых боев,
- 1100 разведывательных вылетов БпЛА.
"Уничтожена живая сила, техника противника, полевые склады боеприпасов, десятки воздушных целей", - добавили военные.
Напомним
По состоянию на утро, 26 января, украинские военные ликвидировали 1720 террористов. Также уничтожено 9 танков, 4 БМП, 14 артсистем и 40 БПЛА противника.