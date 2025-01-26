В течение недели украинская ПВО сбила более 500 воздушных целей россиян

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 164172 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 158416 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 162530 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 213541 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 140027 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 123084 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 118452 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144120 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146900 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 144375 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дипломаты США просят исключить Украину из приказа о "замораживании" помощи - СМИ

Дипломаты США просят исключить Украину из приказа о "замораживании" помощи - СМИ

26 января, 08:05 • 36173 просмотра
Морские дроны снова атакуют оккупированный Крым: что происходит

Морские дроны снова атакуют оккупированный Крым: что происходит

26 января, 08:19 • 46035 просмотра
Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон

Признание результатов обучения украинских детей за рубежом: комитет рекомендует Раде принять закон

26 января, 08:34 • 41634 просмотра
лукашенко проголосовал на псевдовыборах президента беларуси

лукашенко проголосовал на псевдовыборах президента беларуси

26 января, 08:47 • 28980 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 70308 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 144183 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 213543 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 248891 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 214823 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 271185 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 70308 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 113655 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 113466 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 114006 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 164172 просмотра
Актуальное
В течение недели украинская ПВО сбила более 500 воздушных целей россиян

В течение недели украинская ПВО сбила более 500 воздушных целей россиян

Киев  •  УНН

 • 6632 просмотра

Read in English

Украинские силы ПВО сбили 375 «шахедов», 71 разведывательный БПЛА и другие воздушные цели за неделю. Авиация ВСУ совершила более 30 вылетов и нанесла десятки ударов по позициям врага.

Только за эту неделю украинские подразделения ПВО сбили около 500 беспилотников и две ракеты страны-агрессора. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Военные рассказали, что в течение недели с 20 по 26 января противовоздушной обороной сбито более 500 средств воздушного нападения противника. Среди них:

- 2 управляемые авиационные ракеты;

- 375 ударных БпЛА типа "Shahed";

- 71 разведывательный БпЛА;

- 59 БпЛА других типов.

За неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более тридцати самолето-вылетов на:

- воздушную разведку,

- истребительное прикрытие,

- огневое поражение,

- авиационную поддержку наземных подразделений.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов. Благодаря чему были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы,

- говорится в сообщении.

За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных сил осуществлено:

- 64 поражения FPV-дронами,

- 144 успешных сброса с БпЛА,

- 11 стрелковых боев,

- 1100 разведывательных вылетов БпЛА.

"Уничтожена живая сила, техника противника, полевые склады боеприпасов, десятки воздушных целей", - добавили военные.

Напомним

По состоянию на утро, 26 января, украинские военные ликвидировали 1720 террористов. Также уничтожено 9 танков, 4 БМП, 14 артсистем и 40 БПЛА противника.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы