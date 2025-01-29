Безпілотники атакували нафтобазу в ніжегородській області рф
Київ • УНН
У російській ніжегородській області поблизу міста кстово сталася пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, об'єкт було атаковано безпілотниками.
У ніжегородській області терористичної країни загорілася нафтобаза. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Безпілотники атакували ніжегородську область. За словами свідків, палає нафтобаза поблизу міста кстово.
Інформації від офіційних джерел поки немає, обставини інциденту з'ясовуються.
Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф27.01.25, 01:41 • 111015 переглядiв