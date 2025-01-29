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Безпілотники атакували нафтобазу в ніжегородській області рф

Безпілотники атакували нафтобазу в ніжегородській області рф

Київ • УНН

 • 28601 перегляди

У російській ніжегородській області поблизу міста кстово сталася пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, об'єкт було атаковано безпілотниками.

У ніжегородській області терористичної країни загорілася нафтобаза. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Безпілотники атакували ніжегородську область. За словами свідків, палає нафтобаза поблизу міста кстово. 

Інформації від офіційних джерел поки немає, обставини інциденту з'ясовуються.

Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф27.01.25, 01:41 • 111015 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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