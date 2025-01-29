Чотири з чотирьох: дрони ГУР атакували нафтобазу "лукойл" у нижегородській області - джерела

Дрони ГУР атакували нафтобазу "лукойл" в нижегородській області рф. Нафтобаза зазнала значних пошкоджень, усі чотири БПЛА, випущені по ворожому обʼєкту, досягли цілей. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

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Внаслідок атаки безпілотників в ніч на 29 січня уражено нафтобазу компанії "лукойл" в місті кстово нижегородської області.

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, обʼєкт, що забезпечує діяльність російських окупаційних військ, був атакований близько опівночі за місцевим часом.

Жителі кстово у соцмережах повідомляють про щонайменше три вибухи на підприємстві. Водночас джерела ГУР стверджують, що відбулося чотири влучання по території нафтобази.

За інформацією української розвідки, внаслідок атаки нафтобаза зазнала значних пошкоджень, усі чотири БПЛА, випущені по ворожому обʼєкту, досягли цілей.

У місцевих російських пабліках користувачі публікують відео масштабної пожежі на нафтобазі.

Безпілотники атакували нафтобазу в ніжегородській області рф