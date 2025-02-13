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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131942 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190592 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153455 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142513 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119818 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108720 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103149 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський заявив про хороші результати на фронті

Зеленський заявив про хороші результати на фронті

Київ • УНН

 • 42731 перегляди

Президент України заявив про позитивні результати на фронті, але не розкрив конкретний напрямок. Окремо подякував бійцям 425-го окремого штурмового полку за їхні досягнення.

Президент України Володимир Зеленський заявив про хороші результати на фронті, але не уточнив, на якому саме напрямку. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

І були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Неправильно називати географію, не буду робити це політичним, але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Дрони СБУ ще раз уразили нафтоперекачувальну станцію "андреаполь" в рф, яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

Павло Башинський

Павло Башинський

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