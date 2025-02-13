Президент України Володимир Зеленський заявив про хороші результати на фронті, але не уточнив, на якому саме напрямку. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

І були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті. Неправильно називати географію, не буду робити це політичним, але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення - сказав Зеленський.

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