росія збільшила кількість атак на фронті у 2,5 рази – Генштаб

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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15 березня, 12:52 • 117499 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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За добу зафіксовано 250 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - 67. Противник завдав 33 авіаударів, застосував 47 керованих авіабомб та понад 500 дронів-камікадзе.

Противник значно активізував зусилля на фронті. Загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. Про це у вечірньому зведенні інформує Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, від початку цієї доби на російсько-українському фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень. 

У порівнянні з минулою добою противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку

- звітує Генштаб ЗСУ.

"Загарбники завдали по території України 33 авіаційних ударів, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах" - йдеться у дописі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Бій триває в районі Вовчанська, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, де українські захисники зупинили 26 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сили оборони відбили 24 атаки загарбників, п’ять боєзіткнень продовжуються.

Сімнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька, Диліївки та Кримського, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби окупанти 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Наші захисники зупинили 47 штурмову дію противника. Бої тривають у двадцяти локаціях.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 536 окупантів, з них 261 - безповоротно. Також українські воїни знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли. До того ж пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян

- пише Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших захисників в районах Зеленівки, Розливу, Нового Комара, Новосілки та Великої Новосілки. Чотирнадцять боєзіткнень не вщухають до цього часу.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки, успіху не мав.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили вісім безрезультатних спроб противника атакувати позиції українців.

На Курському напрямку загарбник з початку доби дев’ять разів вдавався до наступальних дій, всі атаки ворога відбито.

Нагадаємо

Зеленський повідомив про готовність деяких країн відправити військові контингенти в Україну в рамках гарантій безпеки. Це може статися після припинення вогню, але конкретні країни не називаються.

Потрібно досягти спочатку зупинки вогню в Україні - Келлог15.02.25, 16:19 • 24395 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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