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Потрібно досягти спочатку зупинки вогню в Україні - Келлог

Потрібно досягти спочатку зупинки вогню в Україні - Келлог

Київ • УНН

 • 24395 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про необхідність досягнення припинення вогню в Україні як першого кроку. США розглядають конфлікт як глобальну війну та готові виступити посередником у переговорах.

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що потрібно досягти спочатку зупинки вогню в Україні. Проте разом з тим, він наголосив, що війну треба зупинити довгостроково, а не просто зараз дипломатично. Про е він сказав під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Келлог заявив, що США продовжить фінансувати Україну.  Він також наголосив, що потрібно зупинити вбивства.

"Яким чином ви не назвете це, зупинка вогню. Що треба зробити. Перше, потрібно визначити термін і коли, ми визначаємо, що таке стабільні умови безпеки, треба визначити це поняття. Але, коли конкретно пропишете, треба досягти спочатку зупинки вогню й не важливо, що там далі буде. Ми говорили, що Україна є частиною цього конфлікту й тому дві сторони, які у конфлікті мають прийняти рішення про зупинку вогню. Українці є частиною цього рішення. Вони помирають на полі бою", - заявив Келлог.

Келлог: я беру 180 днів, аби зробити так, що всі сторони війни будуть залучені до переговорів15.02.25, 15:16 • 170284 перегляди

Келлог наголосив, що США дивляться на війну в Україні стратегічно, а не тактично.

"Треба зрозуміти, що ця війна, коли про неї думаєш - це розширення війни, коли думаєш про продовження війни, це треба думати про розширення війни. І будуються альянси, альянс з Китаєм, з Північною Кореєю, Іраном, ми цього не бачили чотири роки тому. Тому ситуація міняється й ми це розуміємо. Ми дивимося на це стратегічно, не тактично, а стратегічно, як це виглядає не тільки для Європи, це глобальне питання. Не можна обмежувати цей конфлікт інтелектуально тільки Європою", - зазначив Келлог.

Він заявив, що це глобальна війна.

"Це жахлива війна, її треба зупинити довгостроково, а не просто зараз дипломатично, обережно. Треба зупинити війну на землі", - сказав Келлог.

Доповнення

Келлог заявляв, що потрібно переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей й це не буде "Мінськ-2"

Він наголосив, що потрібно зрозуміти, що припинення вогню й довгостроковий мирний договір не буде визначним успіхом.

Келлог також повідомляв, що США будуть посередниками в переговорах між Україною та росією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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