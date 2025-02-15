Келлог про переговори України та рф: США будуть посередниками

США будуть посередниками в переговорах між Україною та росією. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Так, українці будуть за столом переговорів...Треба визначити, що таке цей стіл переговорів, тому що ця війна вже третій рік триває й ми конкретно не бачимо специфіки, як це виглядає...Наша філософія не продовжувати цю війну до смерті останнього українця, нам потрібно зупинити вбивства, війну - сказав Келлог.

Він зазначив, що мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться.

"Коли говорити про те, що сидіти за столом, то я тут, щоб зібрати важливу інформацію, але тут є дві воюючі сторони і посередник. Я дипломат. Українці, росіяни та американці будуть, як посередники", - заявив Келлог.

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.