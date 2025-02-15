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15 березня, 19:03 • 119666 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179421 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144867 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136779 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116265 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107348 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Келлог про переговори України та рф: США будуть посередниками

Келлог про переговори України та рф: США будуть посередниками

Київ • УНН

 • 26201 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про готовність виступити посередником у переговорах між Україною та рф. Він дав собі 180 днів на залучення всіх сторін до переговорного процесу.

США будуть посередниками в переговорах між Україною та росією. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Так, українці будуть за столом переговорів...Треба визначити, що таке цей стіл переговорів, тому що ця війна вже третій рік триває й ми конкретно не бачимо специфіки, як це виглядає...Наша філософія не продовжувати цю війну до смерті останнього українця, нам потрібно зупинити вбивства, війну

- сказав Келлог.

Він зазначив, що мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться.

"Коли говорити про те, що сидіти за столом, то я тут, щоб зібрати важливу інформацію, але тут є дві воюючі сторони і посередник. Я дипломат. Українці, росіяни та американці будуть, як посередники", - заявив Келлог.

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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