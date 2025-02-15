Келлог про переговори України та рф: США будуть посередниками
Київ • УНН
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про готовність виступити посередником у переговорах між Україною та рф. Він дав собі 180 днів на залучення всіх сторін до переговорного процесу.
США будуть посередниками в переговорах між Україною та росією. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.
Так, українці будуть за столом переговорів...Треба визначити, що таке цей стіл переговорів, тому що ця війна вже третій рік триває й ми конкретно не бачимо специфіки, як це виглядає...Наша філософія не продовжувати цю війну до смерті останнього українця, нам потрібно зупинити вбивства, війну
Він зазначив, що мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться.
"Коли говорити про те, що сидіти за столом, то я тут, щоб зібрати важливу інформацію, але тут є дві воюючі сторони і посередник. Я дипломат. Українці, росіяни та американці будуть, як посередники", - заявив Келлог.
Доповнення
Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.