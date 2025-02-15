Келлог о переговорах Украины и рф: США будут посредниками
Киев • УНН
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о готовности выступить посредником в переговорах между Украиной и рф. Он дал себе 180 дней на привлечение всех сторон к переговорному процессу.
США будут посредниками в переговорах между Украиной и россией. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог во время 8-го Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Да, украинцы будут за столом переговоров...Надо определить, что такое этот стол переговоров, потому что эта война уже третий год продолжается и мы конкретно не видим специфики, как это выглядит...Наша философия не продолжать эту войну до смерти последнего украинца, нам нужно остановить убийства, войну
Он отметил, что мир должен быть разумным, то есть суверенность останется.
"Когда говорить о том, что сидеть за столом, то я здесь, чтобы собрать важную информацию, но здесь есть две воюющие стороны и посредник. Я дипломат. Украинцы, россияне и американцы будут, как посредники", - заявил Келлог.
Дополнение
Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он подчеркнул, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах.