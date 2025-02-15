Келлог о переговорах Украины и рф: США будут посредниками

США будут посредниками в переговорах между Украиной и россией. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог во время 8-го Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Да, украинцы будут за столом переговоров...Надо определить, что такое этот стол переговоров, потому что эта война уже третий год продолжается и мы конкретно не видим специфики, как это выглядит...Наша философия не продолжать эту войну до смерти последнего украинца, нам нужно остановить убийства, войну - сказал Кит Келлог.

Он отметил, что мир должен быть разумным, то есть суверенность останется.

"Когда говорить о том, что сидеть за столом, то я здесь, чтобы собрать важную информацию, но здесь есть две воюющие стороны и посредник. Я дипломат. Украинцы, россияне и американцы будут, как посредники", - заявил Келлог.

Дополнение

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он подчеркнул, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах.