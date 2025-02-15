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05:23 • 24503 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124851 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184018 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148350 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139635 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117752 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108250 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103022 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143314 перегляди

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США розглянули проблему "Мінська-2" й не будуть її повторювати - Келлог

США розглянули проблему "Мінська-2" й не будуть її повторювати - Келлог

Київ • УНН

 • 27244 перегляди

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про необхідність досягнення справжнього миру для України, уникаючи помилок "Мінська-2". Він встановив собі 180-денний термін для залучення всіх сторін до переговорів.

Потрібно переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей й це не буде Мінськ-2. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Байден два роки, навіть три з путіним не говорив, а так не можна робити. Треба, що люди спілкувалися, подобається розмова, чи ні. Нам потрібно переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей й це не буде Мінськ-2. Це буде стальний, довгостроковий мир, середовище з яким ми можемо працювати

- заявив Келлог.

Келлог наголосив, що потрібно зрозуміти, що припинення вогню й довгостроковий мирний договір не буде визначним успіхом.

"Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як дві сторони, як всі сторони відреагують...Ми подивилися на проблему Мінськ-2. Багато людей були за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу. Ми не будемо Мінськ повторювати", - сказав Келлог.

Окрім того, він заявив, що поїде цього тижня в Україну.

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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