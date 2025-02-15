США розглянули проблему "Мінська-2" й не будуть її повторювати - Келлог

Потрібно переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей й це не буде Мінськ-2. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, передає УНН.

Байден два роки, навіть три з путіним не говорив, а так не можна робити. Треба, що люди спілкувалися, подобається розмова, чи ні. Нам потрібно переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей й це не буде Мінськ-2. Це буде стальний, довгостроковий мир, середовище з яким ми можемо працювати - заявив Келлог.

Келлог наголосив, що потрібно зрозуміти, що припинення вогню й довгостроковий мирний договір не буде визначним успіхом.

"Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як дві сторони, як всі сторони відреагують...Ми подивилися на проблему Мінськ-2. Багато людей були за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу. Ми не будемо Мінськ повторювати", - сказав Келлог.

Окрім того, він заявив, що поїде цього тижня в Україну.

Доповнення

Спеціальний представник президента США з питань рф та України Кіт Келлог заявив, що війну в Україні необхідно зупинити якомога швидше, тому він наголосив, що бере 180 днів, аби зробити так, щоб усі сторони були задіяні в переговорах.