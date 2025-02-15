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США рассмотрели проблему "Минска-2" и не будут ее повторять - Келлог

США рассмотрели проблему "Минска-2" и не будут ее повторять - Келлог

Киев  •  УНН

 • 3219 просмотра

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Спецпредставитель США Кит Келлог заявил о необходимости достижения настоящего мира для Украины, избегая ошибок «Минска-2». Он установил себе 180-дневный срок для привлечения всех сторон к переговорам.

Нужно убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей и это не будет Минск-2. Об этом заявил специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог во время 8-го Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Байден два года, даже три с путиным не говорил, а так нельзя делать. Надо, что люди общались, нравится разговор или нет. Нам нужно убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей и это не будет Минск-2. Это будет стальной, долгосрочный мир, среда с которой мы можем работать

- заявил Кэллоуг.

Келлог подчеркнул, что нужно понять, что прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом.

«Определением успеха будет тогда, когда первый раз будет нарушено прекращение огня и как две стороны, как все стороны отреагируют...Мы посмотрели на проблему Минск-2. Многие люди были за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу. Мы не будем Минск повторять», - сказал Келлог.

Кроме того, он заявил, что поедет на этой неделе в Украину.

Дополнение

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что войну в Украине необходимо остановить как можно скорее, поэтому он отметил, что берет 180 дней, чтобы сделать так, чтобы все стороны были задействованы в переговорах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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