Нужно достичь сначала остановки огня в Украине - Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам рф и Украины Кит Келлог заявил, что нужно достичь сначала остановки огня в Украине. Однако вместе с тем, он отметил, что войну надо остановить долгосрочно, а не просто сейчас дипломатически. Об этом он сказал во время 8-го Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Келлог заявил, что США продолжит финансировать Украину. Он также отметил, что нужно остановить убийства.

"Каким образом вы не назовете это, остановка огня. Что надо сделать. Первое, нужно определить срок и когда, мы определяем, что такое стабильные условия безопасности, надо определить это понятие. Но, когда конкретно пропишете, надо достичь сначала остановки огня и не важно, что там дальше будет. Мы говорили, что Украина является частью этого конфликта и поэтому две стороны, которые в конфликте должны принять решение об остановке огня. Украинцы являются частью этого решения. Они умирают на поле боя", - заявил Келлог.

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Келлог подчеркнул, что США смотрят на войну в Украине стратегически, а не тактически.

"Надо понять, что эта война, когда о ней думаешь - это расширение войны, когда думаешь о продолжении войны, это надо думать о расширении войны. И строятся альянсы, альянс с Китаем, с Северной Кореей, Ираном, мы этого не видели четыре года назад. Поэтому ситуация меняется и мы это понимаем. Мы смотрим на это стратегически, не тактически, а стратегически, как это выглядит не только для Европы, это глобальный вопрос. Нельзя ограничивать этот конфликт интеллектуально только Европой", - отметил Келлог.

Он заявил, что это глобальная война.

"Это ужасная война, ее надо остановить долгосрочно, а не просто сейчас дипломатично, осторожно. Надо остановить войну на земле", - сказал Келлог.

Дополнение

Кэллог заявлял, что нужно убедиться, что безопасность Украины - это достижение правильных целей и это не будет "Минск-2".

Он подчеркнул, что нужно понять, что прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будет выдающимся успехом.

Келлог также сообщал, что США будут посредниками в переговорах между Украиной и россией.