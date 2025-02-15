россия увеличила количество атак на фронте в 2,5 раза - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки зафиксировано 250 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 67. Противник нанес 33 авиаудара, применил 47 управляемых авиабомб и более 500 дронов-камикадзе.

Противник значительно активизировал усилия на фронте. Общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, больше всего из них на Покровском направлении - 67. Об этом в вечерней сводке информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток на российско-украинском фронте зафиксировано 250 боевых столкновений. 

По сравнению с прошлыми сутками противник значительно активизировал усилия, общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза, с наибольшей активностью на Покровском направлении

- отчитывается Генштаб ВСУ.

"Захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных ударов, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах", - говорится в заметке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанска, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосиново, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра. Силы обороны отбили 24 атаки захватчиков, пять боестолкновений продолжаются.

Семнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлиное, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное. Наши защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 536 оккупантов, из них 261 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 23 боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла. К тому же повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян

- пишет Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Большой Новоселки. Четырнадцать боестолкновений не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.

На Приднепровском направлении наши войска отбили восемь безрезультатных попыток противника атаковать позиции украинцев.

На Курском направлении захватчик с начала суток девять раз прибегал к наступательным действиям, все атаки врага отбиты.

Напомним

Зеленский сообщил о готовности некоторых стран отправить военные контингенты в Украину в рамках гарантий безопасности. Это может произойти после прекращения огня, но конкретные страны не называются.

Нужно достичь сначала остановки огня в Украине - Келлог15.02.25, 16:19 • 19633 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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