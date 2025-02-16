российское командование может изменить приоритет наступления весной и летом 2025 года - ISW

российское командование может предоставить приоритет наступления на Константиновку весной и летом 2025 года, в результате чего замедлилось продвижение оккупантов на Покровском направлении. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики ISW отметили, что продвижение российских войск к югу и юго-западу от Покровска замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что российское военное командование может отдать приоритет наступательным операциям против Константиновки - самой южной точки украинского фортификационного пояса в Донецкой области - весной и летом 2025 года.

Институт изучения войны сообщает, что в декабре 2024 и январе 2025 года российские войска быстро продвигались вперед с целью расширения российского выступления на юг и юго-запад от Покровска, но с начала февраля 2025 года продвижение российских войск на юго-запад от Покровска замедлилось.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Покровском направлении в последние дни улучшилась, а представитель украинской бригады, действующей в этом районе, заявил, что российская активность в районе Покровска в последние дни стала менее интенсивной.

Зеленский сообщил об улучшении ситуации на Покровском направлении

российские войска пытались продвинуться севернее Котлиного и западнее Удачного, поскольку, похоже, столкнулись с более слаженной украинской обороной в этих районах.

Украинские войска также провели несколько контратак вблизи Котлиного и Песчаного (к юго-востоку от Котлиного), направленных на создание угрозы российским позициям на этом участке фронта.

российский блогер выразил обеспокоенность 15 февраля, что замедление российского продвижения может позволить украинским силам начать значительные контратаки в ближайшие недели и дать им возможность развалить российский выступ к югу от Покровска.

Продвижение российских войск к югу от Покровска может замедлиться из-за ухудшения состояния передовых российских подразделений и активизации операций украинских беспилотников в этом районе - отчитывается Институт изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, российское военное командование также может намереваться сделать приоритетным наступление на Константиновку в 2025 году, и поэтому, как сообщается, не усиливает российскую группировку сил к югу от Покровска.

Захват Покровска был главной оперативной целью российского военного командования в Донецкой области с февраля 2024 года, и российское военное командование могло передислоцировать элементы 8-й ОВА (общевойсковой армии рф - ред.) для усиления деградировавших российских подразделений на Покровском направлении, если россия намеревалась и в дальнейшем считать эту задачу приоритетной в 2025 году - говорится в сводке.

"Передислокация значительных российских сил на Константиновское направление указывает на то, что российское военное командование, возможно, определило наступление на Константиновку приоритетной задачей на весну и лето 2025 года", - добавили аналитики.

Ключевые выводы ISW за 15 февраля:

Зеленский предупредил, что правитель россии владимир путин пытается создать условия для того, чтобы выставить себя победителем в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Американские и европейские партнеры Украины продолжают работать над совместным развитием оборонно-промышленной базы Украины.

Подконтрольные кремлю государственные СМИ использовали интервью со связанным с кремлем бывшим депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком, чтобы повторить лживый нарратив кремля о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и давнюю цель россии - уничтожить украинское государство.

российское продвижение на юг и юго-запад от Покровска замедлилось за последние две недели на фоне признаков того, что российское военное командование может предоставить приоритет наступательным операциям на Константиновку - самую южную точку украинского фортификационного пояса в Донецкой области - весной и летом 2025 года.

российское продвижение к югу от Покровска может замедлиться из-за ухудшения состояния передовых российских подразделений и активизации операций украинских беспилотников в этом районе.

российские грузовые суда продолжают эвакуировать военное имущество из порта Тартус, пока россия ведет переговоры с временным правительством относительно своего присутствия в Сирии.

Украинские войска продвинулись под Покровском, а российские войска - под Торецком, Большой Новоселкой и в Курской области.

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Напомним

Зеленский сообщил о готовности некоторых стран отправить военные контингенты в Украину в рамках гарантий безопасности. Это может произойти после прекращения огня, но конкретные страны не называются.

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