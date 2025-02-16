Генштаб: 261 боевое столкновение и рекордные потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 261 боевое столкновение. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по состоянию на 8:00 16 февраля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 211 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1385 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Иволжанское, Кияница, Длинная Балка, Красное Первое, Новая Балка, Покровск, Алексеевка, Разлив, Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани - отчитывается Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупанта.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосинового на Купянском направлении, где за сутки произошло 39 атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва.

Десять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 29 раз в районах Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра.

Девятнадцать атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Крымское.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 атаку агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надиевка, Андреевка и Удачное.

Силы обороны отбили 25 вражеских атак на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленовка, Разлив, Новый Комар, Новоселка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении захватчики дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

Восемь безрезультатных попыток идти вперед предприняли россияне на Приднепровском направлении.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 33 авиационных удара, сбросив 49 управляемых бомб, и совершил 332 артиллерийских обстрела, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении захватчики активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 84 боевые бронированные машины, 11 артиллерийских систем, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов

Напомним

российское продвижение к югу от Покровска замедлилось за последние две недели. ISW считает, что оккупанты могут переориентировать наступление на Константиновку весной-летом 2025 года.

Оккупанты потеряли за сутки 1730 пехотинцев и 84 боевых бронированных машин - Генштаб ВСУ