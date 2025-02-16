ВСУ освободили село Песчаное и отбросили оккупантов на Покровском направлении - Трегубов
Киев • УНН
Украинские военные освободили село Песчаное, что в 5 км от Покровска, и потеснили российские войска из нескольких населенных пунктов. Оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены приостановить попытки окружения Покровска.
Украинские военные достигли успеха на Покровском направлении, освободив село Песчаное, расположенное примерно в 5 км к югу от Покровска. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом
Он отметил, что на Покровском направлении произошел определенный перелом. По его словам, россияне имели серьезные намерения осуществить полуокружение города Покровск, однако в прошлом месяце понесли значительные потери в этом районе. Также он добавил, что в этом месяце оккупанты были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах.
Напомним
За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 261 боевое столкновение. Противник потерял 1730 военных, 5 танков, 84 боевые бронированные машины и другую технику.
российское командование может изменить приоритет наступления весной и летом 2025 года - ISW16.02.25, 05:45 • 28531 просмотр