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ВСУ освободили село Песчаное и отбросили оккупантов на Покровском направлении - Трегубов

ВСУ освободили село Песчаное и отбросили оккупантов на Покровском направлении - Трегубов

Киев  •  УНН

 • 2453 просмотра

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Украинские военные освободили село Песчаное, что в 5 км от Покровска, и потеснили российские войска из нескольких населенных пунктов. Оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены приостановить попытки окружения Покровска.

Украинские военные достигли успеха на Покровском направлении, освободив село Песчаное, расположенное примерно в 5 км к югу от Покровска. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. В частности, уже сообщено было и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то 5 км к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом

- сказал Трегубов.

Он отметил, что на Покровском направлении произошел определенный перелом. По его словам, россияне имели серьезные намерения осуществить полуокружение города Покровск, однако в прошлом месяце понесли значительные потери в этом районе. Также он добавил, что в этом месяце оккупанты были приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах.

Напомним

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 261 боевое столкновение. Противник потерял 1730 военных, 5 танков, 84 боевые бронированные машины и другую технику.

российское командование может изменить приоритет наступления весной и летом 2025 года - ISW16.02.25, 05:45 • 28531 просмотр

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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