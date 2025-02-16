117 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и какие потери оккупантов

С начала этих суток на фронте произошло 117 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Новопавловском направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на российско-украинском фронте зафиксировано 117 боевых столкновений.

Сегодня российские террористы нанесли один ракетный и 53 авиационных удара, задействовав две ракеты и сбросив 72 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, враг задействовал для ударов 1152 дроны-камикадзе и совершил 4197 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в заметке.

Ситуация по направлениям

Сегодня на Харьковском направлении наши войска отражали две атаки противника в направлении Волчанска, одна атака остановлена, еще одна - продолжается. Противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Одиннадцать боевых столкновений завершено, еще пять вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Украинские защитники остановили десять вражеских атак, три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении, вблизи населенного пункта Григорьевка, наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Часового Яра и Васюковки, пять попыток захватчиков продвинуться вперед были успешно остановлены украинскими воинами, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении враг совершил восемь штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка и Крымского. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

Покровское направление: с начала этих суток противник 38 раз атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

По имеющимся в настоящее время данным, потери врага на данном направлении за сегодня составили 172 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено два танка, 17 автомобилей, два мотоцикла и один миномет, кроме того, существенно повреждены еще три вражеских танка, три единицы автомобильной техники и миномет противника - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 18 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого, Новоочеретоватого и Новоселки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

На Курском направлении наши защитники отбили семь вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Противник совершил 436 артиллерийских обстрелов, из них 13 - из реактивных систем залпового огня. Авиация захватчиков нанесла 35 авиационных ударов, сбросив 56 КАБ.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

Напомним

Украинские военные освободили село Песчаное, что в 5 км от Покровска, и потеснили российские войска из нескольких населенных пунктов. Оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены приостановить попытки окружения Покровска.

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