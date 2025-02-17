Украинские военные разбили колонну вражеских танков с флагами СССР на Курщине: фото

Силы обороны в Курской области рф разбили колонну вражеской техники с советскими флагами во время одного из штурмов. Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада "Магура" в своем Telegram-канале, передает УНН.

россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47 бригады и смежников. Колонной из более десятка танков и около роты врагов - на штурм бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с флагами "пабеды" - говорится в заметке бригады.

Отмечается, что российские танки направлялись минным полем, а вражескую колонну атаковал рой украинских дронов.

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