Украинские военные разбили колонну вражеских танков с флагами СССР на Курщине: фото
Киев • УНН
47-я бригада "Магура" отбила штурм "элитной" 155-й бригады морпехов рф на Курщине. Вражеская колонна из десятка танков подорвалась на минном поле и была атакована украинскими дронами.
Силы обороны в Курской области рф разбили колонну вражеской техники с советскими флагами во время одного из штурмов. Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада "Магура" в своем Telegram-канале, передает УНН.
россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47 бригады и смежников. Колонной из более десятка танков и около роты врагов - на штурм бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с флагами "пабеды"
Отмечается, что российские танки направлялись минным полем, а вражескую колонну атаковал рой украинских дронов.
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