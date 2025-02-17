У Міноборони рф заявили про знищення 90 українських дронів та ракети "Нептун"

У міноборони росії (МО рф) заявили, що у ніч проти 17 лютого їхня ППО знешкодила 90 безпілотників і керовану ракету "Нептун-МД". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал оборонного відомства рф.

Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 90 українських безпілотних літальних апаратів - йдеться у дописі.

У російському відомстві стверджують, що 38 БпЛА нібито були збиті над акваторією Азовського моря. Ще 24 – над Краснодарським краєм, 15 – над окупованим Кримом, 7 – над акваторією Чорного моря, по 2 БпЛА - над територіями Курської та Ростовської областей та по одному БпЛА над територіями Брянської та Білгородської області.

"Також знищено керовану ракету "Нептун-МД" над акваторією Азовського моря", - додали в мо рф.

Нагадаємо

У ніч проти понеділка, 17 лютого, у Краснодарському краї рф пролунали вибухи. російські пабліки повідомили про атаку безпілотників та пожежу на Ільському нафтопереробному заводі (НПЗ).

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