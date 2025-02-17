Українські БпЛА масовано атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї — росЗМІ
Київ • УНН
У Краснодарському краї рф стались вибухи та пожежа на Ільському НПЗ внаслідок атаки безпілотників. Пошкоджено 12 будинків, одна жінка постраждала.
У ніч проти понеділка, 17 лютого, у Краснодарському краї рф пролунали вибухи. російські пабліки повідомили про атаку безпілотників та пожежу на Ільському нафтопереробному заводі (НПЗ). Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канал губернатора Краснодарського краю рф Веніаміна Кондратьєва.
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За інформацією російських ЗМІ, у Краснодарському краї в ніч проти 17 лютого було чути серію гучних вибухів. російські пабліки повідомили, що уламки нібито збитого безпілотника впали неподалік від місцевого нафтопереробного заводу, почалося загоряння.
Так, за даними російського Telegram-каналу Shot, уламки одного з безпілотників нібито впали біля станиці Сіверської неподалік нафтопереробного заводу, спричинивши пожежу.
Водночас Telegram-канал Mash повідомляє, що вибухи було чутно в Кавказькому районі та Слов’янську-на-Кубані.
Інформацію про атаку БпЛА підтвердив губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв. Щоправда, він не коментував можливу атаку на нафтопереробний завод і повідомлення про пожежу.
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Він також написав, що внаслідок падіння уламків у селищі Ільському Сіверського району за попередньою інформацією пошкоджено 12 будинків - здебільшого вибито вікна.
"Постраждала жінка, їй надано першу медичну допомогу", - додав губернатор краю.
Нагадаємо
13 лютого дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію "андреаполь" у рф. Внаслідок удару сталося загоряння та було тимчасово припинено перекачування нафти.
11 лютого саратовський НПЗ, що переробляє до 7 млн тонн нафти щорічно, зазнав чергової атаки. Поблизу аеродрому в Енгельсі також зафіксовано вибухи близько 4 години ранку.
Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу15.02.25, 02:59 • 105134 перегляди