Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу
Київ • УНН
У волгограді та околицях зафіксовано щонайменше сім потужних вибухів, ППО працює по безпілотниках. Місцеві жителі повідомляють про яскраві спалахи та спрацювання автосигналізацій.
У ніч на 15 лютого у російському волгограді та околиць прогриміла серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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За попередніми даними, російська система протиповітряної оборони веде вогонь по безпілотниках, які наближалися до нафтопереробного заводу в червоноармійському районі міста.
Очевидці зазначають, що перші звуки вибухів пролунали приблизно за пів години до 3:45, а загалом їх було щонайменше сім, а можливо, й більше десяти. Над містом помічені яскраві спалахи, що супроводжують роботу ППО.
Гучні звуки лунали також у краснослобідську та кіровському районі. Внаслідок вибухів у дворах деяких житлових будинків спрацювали сигналізації автомобілів.
Офіційних заяв про можливі руйнування або постраждалих наразі немає. За повідомленнями місцевих жителів, вибухи тривають, а ситуація залишається напруженою
У рф прогриміли вибухи: атака безпілотників на нафтопереробні заводи 10.02.25, 02:42 • 84929 переглядiв