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05:23 • 21749 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124244 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183622 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147969 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139335 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117618 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108170 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103012 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142866 перегляди

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Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу

Серія нічних вибухів у волгограді: що відбувається біля нафтопереробного заводу

Київ • УНН

 • 105134 перегляди

У волгограді та околицях зафіксовано щонайменше сім потужних вибухів, ППО працює по безпілотниках. Місцеві жителі повідомляють про яскраві спалахи та спрацювання автосигналізацій.

У ніч на 15 лютого у російському волгограді та околиць прогриміла серія потужних вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, російська система протиповітряної оборони веде вогонь по безпілотниках, які наближалися до нафтопереробного заводу в червоноармійському районі міста. 

Очевидці зазначають, що перші звуки вибухів пролунали приблизно за пів години до 3:45, а загалом їх було щонайменше сім, а можливо, й більше десяти. Над містом помічені яскраві спалахи, що супроводжують роботу ППО. 

Гучні звуки лунали також у краснослобідську та кіровському районі. Внаслідок вибухів у дворах деяких житлових будинків спрацювали сигналізації автомобілів. 

Офіційних заяв про можливі руйнування або постраждалих наразі немає. За повідомленнями місцевих жителів, вибухи тривають, а ситуація залишається напруженою

У рф прогриміли вибухи: атака безпілотників на нафтопереробні заводи 10.02.25, 02:42 • 84929 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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